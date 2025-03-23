لحظة إخلاء مطار بن جورين الإسرائيلي من المسافرين والهروب إلى الملاجئ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي شرق تل أبيب أثناء دوي صافرات الإنذار، إثر ما يعتقد أنه صاروخ أطلق من اليمن.

كما أعلنت القناة 12 العبرية، إخلاء المسافرين إلى الملاجئ في مطار اللد (بن جورين)، تزامنًا مع دوّي صافرات الإنذار جراء صاروخ يمني.

#متابعة | القناة 12 العبرية: إخلاء المسافرين إلى الملاجئ في مطار اللد (بن غورين)، تزامنًا مع دوّي صافرات الإنذار جراء صاروخ يمني pic.twitter.com/QQi60zeiVH March 23, 2025

ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو ترصد حالة الهلع والفزع تخيم على حركة السفر، وسرعة إخلاء المسافرين للمطار.

ودوت صافرات الإنذار وسط إسرائيل إثر ما يعتقد أنه صاروخ أطلق من اليمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

حالة من الذعر بين الإسرائيليين عقب دوي صفارات الإنذار في تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من #اليمن pic.twitter.com/wFFCEm4kOA — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2025



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ودوت إثر ذلك صافرات الإنذار وسط البلاد.

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُجري تحقيقًا في ذلك، مشيرة إلى أنه لم ترد تفاصيل حول ذلك حتى اللحظة.

وقال جيش الإحتلال، لاحقا اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال أمس السبت: إن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين "الأولى استهدفت مطار بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع ’فلسطين 2‘، والأخرى استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات ’يو أس أس هاري ترومان‘ في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة".

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