إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الأربعين بقنا

أُصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق الأربعين في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، إخطارًا مفاده وقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين السيارة والموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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