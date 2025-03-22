مصرع شاب دهسته سيارة أعلى محور روض الفرج وفريق بحث لضبط الجاني

لقي شاب مصرعه إثر أن دهسته سيارة ملاكي مسرعة، أثناء عبوره الطريق أعلى محور روض الفرج بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقله للمستشفي العام، من قبل الخدمات المرورية التي انتقلت لموقع الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويواصل فريق من البحث الجنائي تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوجود حادث أعلى محور روض الفرج ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع شاب دهسته سيارة ملاكي مسرعة، أثناء عبوره الطريق أعلى محور روض الفرج في منطقة الوراق بالجيزة، ولاذت بالفرار وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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