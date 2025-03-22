الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات اتهام لاعب الزمالك بالتهرب من تكلفة إصلاح سيارته البورش

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

تكثف المباحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات واقعة اتهام لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، عن رفضت دفع مليوني جنيه باقي تكلفة إصلاح سيارته البورش البالغة 3 ملايين و800 ألف جنيه، من قبل مركز تصليح سيارات بمنطقة القطامية، من قبل فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وكان قد حرر صاحب مركز تصليح سيارات بمنطقة القطامية في القاهرة، محضرًا ضد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، لامتناع الأخير عن دفع مليوني جنيه باقي تكلفة إصلاح سيارته البورش البالغة 3 ملايين و800 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من صاحب مركز شهير لصيانة السيارات مفاده حضور لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو بسيارة "بورش"، وطلب إصلاح تلفيات بها ووصلت تكلفة الصيانة 3 مليون و800 ألف جنيه.

وأضاف المبلِّغ أنه حصل على مليون و800 ألف جنيه فقط حينها وتبقى له 2 مليون جنيه لم يحصل عليها، فقرر تحرير محضر ضد اللاعب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المباحث الجنائي القاهرة بمنطقة القطامية

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