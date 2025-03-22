الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

13 أبريل أولى جلسات استئناف متهم بقتل عامل لسرقته على حكم إعدامه بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، جلسة 13 أبريل أولى جلسات الاستئناف عامل على حكم إعدامه شنقا في واقعة اتهامه وآخرين بقتل عامل عقب استدراجه لسرقته.


وكانت محكمة جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، قضت بمعاقبة عاملين بالإعدام شنقا، لاتهامهما وآخرين في واقعة خطف عامل في العمرانية بسلاح ناري "فرد خرطوش" وقتله شنقا بقطعة قماش، عقب استدراجه إلى مكان ناءٍ ليلًا بحجة عرض إحدى الشقق السكنية بغرض سرقته.


كما أدانت المحكمة المتهمين من الثالث حتى الخامس بالحبس عامًا مع الشغل عما أُسند إليهم من اتهامات.

 

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية التي حملت رقم 6875 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 2790 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، هم: "حسين س"، و"محمود ط"، و"مرمر م"، و"حسين ج"، و"عبد الرحمن م".

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة قتل المجني عليه "حامد م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيَّتا النية وعقدا العزم على قتله، وما أن ظفرا به حتى قيداه وخنقاه بقطعة قماش، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. 

 

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة، حيث إنهما في ذات الزمان سرقا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا من داخل مكان مسكون على النحو الوارد في التحقيقات.

 

أوضحت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى أن المتهمين خطفا المجني عليه بطريق التحايل، حيث استدرجاه إلى مسكن المتهم الأول موهمين إياه بعرض إحدى الوحدات السكنية عليه، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إبعاده عن أعين الرقباء، كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وقطعة قماش مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

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