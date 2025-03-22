السبت 22 مارس 2025
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حوادث

شاحن هاتف وراء حريق محل تجاري في الهرم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محل تجاري في الهرم، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد حريق اندلع داخل محل تجاري بمنطقة الهرم.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي من شاحن هاتف نتج عنه اشتعال الحريق والتهام كافة محتويات المحل.

ووصل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف ملابساته وحصر الخسائر التي خلفها الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده بنشوب حريق كبير داخل أحد المحال التجارية بمنطقة حدائق الأهرام.

ودفعت قوات الدفاع المدني  بسيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وسيطرت على الحريق قبل امتداده لباقي المحال المجاورة بعد تفحم محتوياته.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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قسم شرطة الهرم الحماية المدنية أمن الجيزة المعمل الجنائي

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