القبض على 3 متهمين بتهمة اختطاف وسحل مسن بمنطقة المقابر بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة متهمين باختطاف مسن لمنطقة المقابر بحلوان واعتدوا عليه وعذبوه بتحريض من طليقته، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين في الحادث الهاربين.

ويواصل رجال مباحث القاهرة جهودهم لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.



تلقى رئيس مباحث حلوان بلاغا بتعرض مسن للاعتداء والتعذيب علي يد عدد من البلطجية وحرر المجني عليه محضر رسمي قال فيه إنه فوجيء بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يخبره فيه أنه من طرف طليقته، واتفقا معا على أن يجتمعا سويا لحل مشكلة مالية بينهم.

وأضاف أنه بعدها تقابل مع طرف طليقته وطلب من الأخير بأن يأتي معه لإحضار بعض الأشياء.

وبعدها فوجئ المجني عليه بـ"2 توك توك" يستقلهما 10 أشخاص، يتوقفان بجانبه ويعتدون عليه ويسحلونه حتى أغشى عليه، وبعدها احتجزوه داخل التوكتوك، وذهبوا به إلى منطقة المقابر في حلوان.

وبالوصول إلى المقابر، تعرض للضرب والتعذيب باستخدام الشوم والأسلحة البيضاء ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة في القدم والعين والرأس، في محاولة لإجباره على التنازل عن إيصال الأمانة، وقاموا بسرقة هاتفه المحمول ومبلغا ماليا.

وتم تشكيل فريق أسفرت تحرياته عن القبض على بعض المتهمين وجار البحث عن الباقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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