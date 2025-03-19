الأربعاء 19 مارس 2025
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صحة ومرأة

أطعمة ومشروبات تحافظ على ترطيب جسمك أثناء الصيام

أطعمة ومشروبات لترطيب
أطعمة ومشروبات لترطيب الجسم أثناء الصيام،فيتو

يعد شهر رمضان فرصة روحية وصحية لتجديد الجسم والعقل، لكنه قد يشكل تحديًا من ناحية الترطيب، خاصة في الأيام الحارة أو عند الصيام لساعات طويلة.

الإجابة غير متوقعة.. هل تفسد الألبان المتخمرة صيامك أم تدعمه؟

أهم أطعمة لصحة شعرك خلال صيامك رمضان


أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل خلال فترة النهار، مما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويضه بشكل صحيح أثناء الإفطار والسحور

لذلك، من الضروري اختيار الأطعمة والمشروبات التي تساعد في الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب طوال اليوم.

 

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى مدحت، أهم الأطعمة والمشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم خلال الصيام، مع نصائح لضمان أقصى استفادة منها.

 

أطعمة تجدد الطاقة
أطعمة تجدد الطاقة


أهمية الترطيب أثناء الصيام
 

الماء عنصر أساسي للحفاظ على وظائف الجسم، حيث يشكل حوالي 60% من تكوينه. يساعد الماء في تنظيم درجة الحرارة، نقل المغذيات، إزالة السموم، وتحسين وظائف الأعضاء. 


عند الصيام، يتوقف الجسم عن الحصول على السوائل لفترة طويلة، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف، خاصة في الطقس الحار. 
لذلك، يصبح من الضروري تناول أطعمة ومشروبات مرطبة عند الإفطار والسحور للحفاظ على توازن السوائل.


أفضل الأطعمة المرطبة مع الصيام
 

تعتمد درجة ترطيب الجسم بعد الصيام على نوعية الأطعمة التي يتم تناولها، حيث تحتوي بعض الأطعمة على نسبة عالية من الماء وتساعد في الاحتفاظ بالرطوبة لفترة أطول. ومن بين هذه الأطعمة:

 

1. الفواكه الغنية بالماء
البطيخ: يحتوي على أكثر من 90% من الماء، كما أنه غني بالألياف والفيتامينات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل بعد الصيام.
الخيار: من أكثر الخضروات التي تحتوي على الماء (حوالي 96%)، كما يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالعطش.
البرتقال والجريب فروت: الفواكه الحمضية ليست فقط غنية بالماء، ولكنها تحتوي أيضًا على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم.
الفراولة والتوت: فواكه غنية بالماء ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مفيدة لصحة الجلد والجسم بشكل عام.
 

2. الخضروات المرطبة
الخس: يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، كما يساعد في ترطيب الجسم ويمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.
الكرفس: يتكون من أكثر من 95% من الماء، وهو مصدر جيد للألياف والمغذيات.
الكوسا: تساعد في ترطيب الجسم وتحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن.
الطماطم: غنية بالماء وتحتوي على مادة الليكوبين المفيدة لصحة القلب والبشرة.
 

3. الحبوب الكاملة والمأكولات المشبعة بالماء
الشوفان: يمتص الماء أثناء الطهي، مما يجعله وجبة مرطبة عند تناوله في السحور.
الأرز البني والكينوا: أطعمة غنية بالألياف وتمتص كمية جيدة من الماء أثناء الطهي، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب.
الشوربات الصحية: مثل شوربة العدس أو الخضروات، حيث تمد الجسم بالماء والمعادن الأساسية.

 

أفضل المشروبات المرطبة للصائمين
 

إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالماء، من المهم شرب السوائل التي تعزز الترطيب وتحافظ على توازن الجسم خلال ساعات الصيام. ومن أبرز المشروبات المفيدة:

أهمية الماء في رمضان
أهمية الماء في رمضان

1. الماء: المشروب الأساسي
شرب كميات كافية من الماء خلال ساعات الإفطار ضروري لمنع الجفاف. يفضل توزيع شرب الماء على فترات بدلًا من تناوله دفعة واحدة.
يمكن تحسين نكهة الماء بإضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الترطيب والنكهة.


2. العصائر الطبيعية
عصير البطيخ: غني بالماء والإلكتروليتات التي تساعد في تعويض السوائل المفقودة.
عصير البرتقال أو الجريب فروت: مصدر رائع لفيتامين C ويحافظ على ترطيب الجسم.
عصير الخيار والنعناع: يساعد في تهدئة المعدة وترطيب الجسم بشكل فعال.


3. المشروبات العشبية
العرقسوس: يساعد في الاحتفاظ بالماء داخل الجسم لكنه يجب تناوله بحذر لمرضى الضغط.
الكركديه البارد: معروف بقدرته على ترطيب الجسم وخفض حرارة الجسم في الأيام الحارة.
الزنجبيل بالليمون: مشروب مرطب ومفيد للهضم بعد الإفطار.


4. الحليب ومشتقاته
الحليب مصدر جيد للترطيب، حيث يحتوي على الماء والبروتينات والمعادن الضرورية لتعويض السوائل.
اللبن الرائب أو الزبادي مشروبات مفيدة للصيام، حيث تساعد في ترطيب الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 

نصائح للحفاظ على الترطيب أثناء الصيام
 

ابدأ الإفطار بشرب كوبين من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار.
تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء في السحور والإفطار للحفاظ على الترطيب.
تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف مثل المشروبات الغازية، القهوة والشاي الثقيل، حيث تؤدي إلى فقدان الماء من الجسم.
قلل من تناول الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تزيد من العطش وتؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة.
وزع شرب الماء على مدار ساعات الإفطار لتجنب الشعور بالعطش في اليوم التالي.
 

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