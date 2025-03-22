السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد عدوية يحيي سهرة رمضانية كاملة العدد

محمد عدوية، فيتو
محمد عدوية، فيتو

أحيا المطرب محمد عدوية سهرة رمضانية من تنظيم محمد منصور ليلة أمس.

وقدم عدوية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حظيت بتفاعل الحضور مثل "سيبي روحك، ولا كان، يا بنت السلطان، حبيبي فين ما تكون" وغيرها.

وفي وقت سابق طرح المطرب محمد عدوية أغنية يا جدع، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب". 

 

أغنية يا جدع من كلمات وليد الراعي، وألحان وتوزيع موسيقى مرسال. 

 

تتر مسلسل منتهي الصلاحية

يذكر أن محمد عدوية يشارك في موسم دراما رمضان الحالي من خلال غناء تتر مسلسل "منتهى الصلاحية" برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الوايلي. وأعرب عدوية عن حماسه لهذه التجربة، واعدًا جمهوره بمفاجأة في موسم رمضان المقبل.

 

مسلسل منتهي الصلاحية

 

ومسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين.

 

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محمد عدوية المطرب محمد عدوية مسلسل منتهي الصلاحية مسلسلات رمضان

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