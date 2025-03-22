السبت 22 مارس 2025
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رياضة

صفحة الأهلي تستعرض مهارات أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي،فيتو
أشرف بن شرقي،فيتو

استعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مهارات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال مشاركتة في مران الفريق. 

ونشر حساب الأهلي الرسمي فيديو لبن شرقي خلال استعراض مهاراته خلال مران الفريق الذي اقيم امس.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش 

وفي سياق آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الإثنين في ثاني جولات منافسات كأس عاصمة مصر. 

حراسة المرمى: حمزة علاء 

الدفاع: عمر كمال وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله 

الوسط: أكرم توفيق وأفشة وعمرو السولية 

الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور وأشرف بن شرقي 

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات إمام عاشور لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش الإثنين القادم بعد عودة اللاعب الي التدريبات الجماعية أمس عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها مؤخرا رفقة عدد من اللاعبين الأساسيين. 

 

اشرف بن شرقي 
اشرف بن شرقي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مص.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر  . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء   الخميس الماضي، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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الأهلي اشرف بن شرقي إمام عاشور كأس عاصمة مصر طلائع الجيش

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