شاب يسأل: هل هناك دعاء يساعد على الإقلاع عن التدخين؟ علي جمعة يجيب

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.

وقال الدكتور علي جمعة: قاعدة مهمة توصل إليها الفقهاء بتدبرهم من الشريعة.. هذه القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، وتصوروا أن شيئا جديدا من المأكول، أو المشروب، أو الملبوس، أو أي حاجة جديدة ظهرت، فالأصل فيها الإباحة؛ لأن الله حدد لنا المحرمات، وهذا شيء جديد يبقى مباح.

واضاف: قد ظهرت أشياء، مثل: الشاي والقهوة.. البن اكتشفوه في القرن الثامن الهجري.. شجرة البن موجودة من أيام سيدنا آدم، لكن لما تطلع في اليمن، كان فيه واحد اسمه أبو الحسن الشاذلي، مش سيدنا أبي الحسن الشاذلي المدفون في مصر.. ده بعده بـ100 سنة.. جايب طشت أو إناء فيه ماء علشان يسخنها ليتوضأ فوق في الجبل، وكان فيه شجرة بن وقعت بعض الثمار في الماء، وبعد ما اتوضا لصلاة العشاء، شرب منها شوية.. فوجئ أنه "مصهلل".. اكتشف طريقة استخدام البن.. نحط حبوب البن على المياه المغلية، نسميها قهوة عربي.. بعد كدة حمصوها، وطحنوها، وعملوا منها البن وشربوها فسموها القهوة التركي.. وهكذا.

القهوة والشاي والكاكاو

وتابع: دي حاجة جديدة، الصحابة ما شافتهاش.. لغاية سنة 750، تقريبا، محدش كان يعرف هذا المشروب.. بعد كدة دخلوا ولقوا نبتة اسمها الشاي.. ثم الكاكاو.. ونبتة تالتة لقوا إنها بيدخنها السكان الأصليون بتاع أمريكا، يحطوها في عمود، اللي هي اتطورت دلوقتي، وبقت السجاير والدخان.. فبعض الناس قالوا احنا مش عارفين الحاجات دي، هل هي حلال، وللا حرام، مانعرفش.. فراحوا محرمين القهوة والشاي والدخان، ومحرمين كل حاجة بعد كدة ابتدوا من التجربة يتضح لهم إن فيه حاجة مضرة، وحاجة مش مضرة.. الشاي والقهوة والكاكاو مش مضرين، لكن الدخان بيسبب بلاوي كتير قد تصل إلى السرطان، أو الوفاة.

هل هناك دعاء للإقلاع عن التدخين

وسأل شاب: فيه ناس كتير بتدخن، ومش عارفة تبطل، هل فيه دعاء يقدروا يقولوه يساعدهم علشان تساعدهم يبطلوا؟

وكانت إجابة الشيخ جمعة: الدخان ما بيعملش إدمان، إنما بيعمل أضرار في الرئة، وفي التنفس، وفي الدم.. بالإضافة إلى أنه نوع من أنواع السرف.. يعني ملوش لازمة.. هو من قبيل التعود، مش الإدمان.. فاللي بيقول أنا مش قادر في الحقيقة طبيا، الطب مش واقف معاه.. اللي بيقول مش قادر ده مدمن المخدرات والبودرة والقرف ده.. ده ميعرفش يبطل لوحده، ده لازم يدخل مصحة، ويتسحب منه المخدر واحدة واحدة.. الدخان مش كدة، الدخان ارمي العلبة تبطل.



وقال: لكن الناس ساعات بتترك نفسها لنفسها، ما بتشدش نفسها، فبنقول له حاجة.. مفيش دعاء وارد في السنة من أجل الدخان، ليه؟! لأنه مكانش موجود علشان النبي يقول لنا فيها قول فصل، أو يقول دي صح وللا غلط.. إنما الإنسان يشد نفسه ويعمل الحاجات اللي في الطب، مثلا فيه لاصق بيتحط يساعده على التخلص من النيكوتين في جسمه.. فيه حاجات وهمية يعطوها له علشان هو اتعود، والحاجات الوهمية دي مفيهاش نيكوتين خالص، يقعد ينفخ فيها فيتدرب على ذلك، ونحو هذا.

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