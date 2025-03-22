11 عرض رئيسي لنقص فيتامين بي 12 بالجسم

تشمل أعراض نقص فيتامين بي 12، أو حمض الفوليك، التعب والخمول وسوء المزاج وضيق التنفس ومشاكل الأعصاب، غالبًا ما يشمل العلاج تغييرات في النظام الغذائي أو تناول مكملات فيتامين ب12.

لا يُنتج جسم الإنسان فيتامين ب12، لذا يجب الحصول عليه من نظامه الغذائي، وهو موجود في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك، وتشمل المصادر النباتية والنباتية الصرفة لفيتامين ب12 الحبوب المدعمة وحليب النباتات والخبز والخميرة الغذائية.

يُعد فيتامين ب12 ضروريًا لتكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي.

تنشأ العديد من أعراض نقص فيتامين بي 12 لأنه يُسبب نقصًا في خلايا الدم السليمة، ويحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من هذه الخلايا لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم والحفاظ على صحة الأعضاء. كما يلعب فيتامين ب12 دورًا حيويًا في تمكين الدماغ والأعصاب من العمل بشكل صحيح، وفقًا لموقع “Medical News Today" الطبي.

وخز في اليدين أو القدمين

قد يُسبب نقص فيتامين ب12 شعورًا بالوخز في اليدين أو القدمين، ويحدث هذا العرض لأن هذا الفيتامين يلعب دورًا محوريًا في الجهاز العصبي، وقد يُسبب نقصه مشاكل في التوصيل العصبي أو تلفًا في الأعصاب.

في الجهاز العصبي، يُساعد فيتامين ب12 على إنتاج مادة تُسمى الميالين، والتي تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس. بدون كمية كافية من الميالين، تكون الأعصاب أكثر عرضة للتلف.

تُعتبر المشاكل أكثر شيوعًا في أعصاب اليدين والقدمين، والتي تُسمى الأعصاب الطرفية. قد يؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى الشعور بالوخز في هذه الأجزاء من الجسم.

صعوبة في المشي

مع مرور الوقت، يُمكن أن يُؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى مشاكل في الحركة. قد يُصعّب التنميل في القدمين والأطراف على الشخص المشي دون دعم. كما قد يُعاني الشخص من ضعف في العضلات وضعف في ردود الفعل.

شحوب البشرة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين بي 12 إلى شحوب البشرة واصفرارها، وهو ما يُعرف باليرقان. تحدث هذه التغيرات في لون البشرة عندما يعجز الجسم عن إنتاج ما يكفي من كريات الدم الحمراء.

بدون كمية كافية من كريات الدم الحمراء، قد يبدو الجلد شاحبًا. يلعب فيتامين بي 12 دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يُسبب نقصه نقصًا في كريات الدم الحمراء، أو فقر الدم ضخم الأرومات، والذي يرتبط باليرقان.

يمكن أن يُضعف هذا النوع من فقر الدم أيضًا كريات الدم الحمراء، التي يُحللها الجسم بسرعة أكبر. عندما يُحلل الكبد كريات الدم الحمراء، يُطلق البيليروبين. البيليروبين مادة بنية تُعطي الجلد اللون الأصفر المميز لليرقان.

التعب

قد يؤدي فقر الدم ضخم الأرومات الناتج عن نقص فيتامين ب12 إلى شعور الشخص بالتعب، وبدون كمية كافية من كريات الدم الحمراء لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يشعر الشخص بتعب شديد.

تسارع نبضات القلب

قد يكون تسارع نبضات القلب أحد أعراض نقص فيتامين بي12. قد يبدأ القلب بالنبض بشكل أسرع لتعويض نقص كريات الدم الحمراء في الجسم. هذه الاستجابة هي طريقة الجسم لضمان وصول كمية كافية من الأكسجين إلى جميع أجهزة الجسم وأعضائه.

ضيق التنفس

قد يُسبب فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 أيضًا ضيقًا في التنفس. يرتبط هذا بنقص كريات الدم الحمراء وتسارع نبضات القلب.

ألم الفم

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على صحة الفم ويُسبب مشاكل الفم التالية:

التهاب اللسان، الذي يُسبب تورمًا واحمرارًا في اللسان

طعمًا كريهًا في الفم

إحساسًا حارقًا في الفم

تحدث هذه الأعراض بسبب انخفاض إنتاج كريات الدم الحمراء، مما يُقلل من وصول الأكسجين إلى اللسان.

مشاكل في التفكير أو الاستدلال

قد يُسبب نقص فيتامين ب12 مشاكل في التفكير، والتي يُطلق عليها الأطباء اسم ضعف الإدراك. تشمل هذه المشاكل صعوبة التفكير أو الاستدلال وفقدان الذاكرة.

تشير بعض الأدلة إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب12 وزيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.

قد يكون انخفاض كمية الأكسجين الواصلة إلى الدماغ هو السبب في مشاكل التفكير والاستدلال.

مشاكل الصحة النفسية

قد يؤثر نقص فيتامين ب12 على مزاج الشخص، وقد يؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية.

على سبيل المثال، تُشير الدراسات إلى وجود صلة بين نقص فيتامين ب12 والاكتئاب، مما يُشير إلى أن انخفاض مستوياته يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

الغثيان والقيء والإسهال

قد يُؤثر نقص فيتامين بي12 على الجهاز الهضمي.

يعني نقص كريات الدم الحمراء عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الأمعاء. وقد يؤدي نقص الأكسجين إلى شعور الشخص بالمرض. قد يُسبب أيضًا الإسهال.

فقدان الشهية وفقدان الوزن

نتيجةً لمشاكل هضمية، مثل الغثيان، قد يفقد الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 شهيتهم. وقد يؤدي نقص الشهية إلى فقدان الوزن على المدى الطويل.

أسباب نقص فيتامين بي 12

حتى مع حصول الشخص على كمية كافية من فيتامين B12 في نظامه الغذائي، قد تؤثر بعض الحالات الصحية الكامنة على امتصاصه في الأمعاء. ويمكن لهذه الحالات:

تشمل:

أمراض الجهاز الهضمي، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي

أمراض المناعة الذاتية، مثل الداء البطني وداء السكري من النوع الأول

أمراض وراثية، مثل نقص العامل الداخلي الوراثي ونقص ترانسكوبالامين الوراثي

أمراض البنكرياس المزمنة

فقر الدم الخبيث

البهاق

ومن العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى نقص فيتامين B12 الإفراط في شرب الكحول أو استخدام بعض الأدوية، مثل بعض أدوية حرقة المعدة والميتفورمين.

الأشخاص التاليون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12:

التقدم في السن، لأن الشخص يصبح أقل قدرة على امتصاص فيتامين بي 12 مع تقدمه في السن

اتباع نظام غذائي نباتي أو نباتي صرف

تناول أدوية مضادة للحموضة لفترة طويلة

جراحة إنقاص الوزن أو غيرها من جراحات المعدة، والتي يمكن أن تؤثر على كيفية امتصاص الجهاز الهضمي لفيتامين ب12

العلاج والوقاية من نقص فيتامين B12

يمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من فيتامين ب12 من مصادر غذائية. لمن لا يستطيعون ذلك، قد يصف الطبيب مكملات فيتامين ب12 أو يوصي بها.

يمكن تناول مكملات فيتامين بي 12 على شكل أقراص فموية، أو أقراص تحت اللسان تذوب تحت اللسان، أو حقن. يمكن للطبيب تقديم النصح بشأن الجرعة الصحيحة لهذا الفيتامين.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في امتصاص فيتامين ب12 إلى جرعات من الفيتامين لعلاج نقصه.

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