كرة اليد، مدرب الزمالك يقترب من قيادة منتخب السيدات

كرة اليد، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على الاستعانة بالإسباني فرناندو باربيتو مديرًا فنيًّا للمنتخب الوطني سيدات، خلفًا للمدير الفني الحالي رامي عبد اللطيف.

ويستعد المنتخب الوطني للسيدات للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها ديسمبر المقبل بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

ويتولى الإسباني فرناندو باربيتو حاليًّا مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، ويقدم أداءً مميزًا في مختلف البطولات.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد أن هناك أكثر من سيناريو لمنتخب السيدات، وقد لا يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي، أو الاستعانة بمدرب منتخب الرجال.

واختتم المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات مؤخرًا مشاركته في منافسات بطولة كأس الأفريقية بالكونغو، محتلًا المركز الرابع بعد الخسارة أمام منتخب تونس في مباراة الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي والتأهل للمربع الذهبي.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في 4 مباريات أمام الكونغو والجزائر وكينيا والرأس الأخضر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

فوز منتخب مصر على كينيا بنتيجة (45-17).

فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر (27-24).

ربع النهائي

فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (23-22).

نصف النهائي

خسارة منتخب مصر أمام أنجولا بنتيجة (22-36).

مباراة المركز الثالث

خسارة منتخب مصر أمام تونس بنتيجة (21-25).

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