كرة اليد، الأهلي يفوز على المعادي بدوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق المعادي بنتيجة 43-23، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

مباراة الأهلي والمعادي

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وخلالها قدم اللاعبون عرضًا قويًّا، وظهر الجميع بشكل مميز، لتنتهي المباراة بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 43-23.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على فريق الطيران بنتيجة 37-29، في المباراة السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» في المباراة القادمة فريق أصحاب الجياد في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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