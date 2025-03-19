الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، الأهلي والزمالك يمثلان مصر في كأس السوبر الأفريقي بالقاهرة

السوبر الأفريقي،
السوبر الأفريقي، فيتو

كرة اليد، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عن قائمة الفرق المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي للموسم الحالي 2025، والمقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو المقبل بالقاهرة.

وتشهد البطولة مشاركة الفرق التالية:

بطولة كأس السوبر الأفريقي رجال

الأهلي المصري - الزمالك المصري - الترجي التونسي - درب السلطان المغربي

بطولة كأس السوبر الأفريقي سيدات

الأهلي المصري - أول أغسطس الأنجولي - بيترو أتليتكو الأنجولي - الجمعية النسائية الرياضية بالساحل التونسي

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