كرة اليد، الأهلي والزمالك يمثلان مصر في كأس السوبر الأفريقي بالقاهرة

كرة اليد، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عن قائمة الفرق المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي للموسم الحالي 2025، والمقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو المقبل بالقاهرة.

وتشهد البطولة مشاركة الفرق التالية:

بطولة كأس السوبر الأفريقي رجال

الأهلي المصري - الزمالك المصري - الترجي التونسي - درب السلطان المغربي

بطولة كأس السوبر الأفريقي سيدات

الأهلي المصري - أول أغسطس الأنجولي - بيترو أتليتكو الأنجولي - الجمعية النسائية الرياضية بالساحل التونسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.