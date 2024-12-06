قرينة السيسي لمنتخب كرة اليد للسيدات: إنجاز رائع يعكس روح الإصرار والعمل الجاد

وجهت السيدة انتصار السيسي، رسالة تهنئة إلى لمنتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة قائلة: “ألف مبروك لمنتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة، إنجاز رائع يعكس روح الإصرار والعمل الجاد. فخورة بما حققتموه وأتمنى لكم دوام التوفيق”.



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