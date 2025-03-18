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رياضة

كرة اليد، أحمد عادل يعود لصفوف الأهلي أمام هليوبوليس في كأس مصر

أحمد عادل
أحمد عادل

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام هليوبوليس اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وهليوبوليس في التاسعة مساء بدون حضور الجمهور.

ويعود أحمد عادل نجم الأهلي لقائمة فريقه في مباراة اليوم أمام هليوبوليس بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من اتحاد اللعبة، والتي وصلت إلى 4 مباريات قبل أن يتم تخفيضها إلى مباراتين فقط.

وكان اتحاد كرة اليد قرر معاقبة أحمد عادل بالإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب دخوله في مشادة مع حكام مباراة فريقه أمام هليوبوليس في دوري المحترفين.

وتقدم الأهلي بتظلم على عقوبة الإيقاف، ليقوم الاتحاد بتخفيضها إلى مباراتين فقط.

وفي سياق متصل، دخل المدير الفني الإسباني راؤول جونزاليس حسابات النادي الأهلي لخلافة المدير الفني الحالي الدنماركي ستيفن مادسن، والذي أعلن رحيله لتدريب فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

ويتولى جونزاليس حاليا مسئولية تدريب فريق باريس سان جيرمان، ولم يقدم أداء يرضي طموحات مسئولي الفريق الباريسي وهو ما دفعهم للبحث عن مدير فني جديد.

وحقق مادسن مع الأهلي عدد كبير من النجاحات في الموسم الحالي، أبرزها برونزية كأس العالم للأندية على حساب برشلونة الإسباني.

كما حقق مادسن مع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر، وأصبح على بعد خطوات من حصد لقب دوري المحترفين.

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