برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

وتدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

والهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري

في هذه الوصية المحمدية، التي أوصى بها سيدُنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري، رضي الله عنه، يقول أبو ذر: أوصاني حبيبي رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، بأربه، هنَّ أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها، قال يا أبا ذر؛ أحكمْ السفينةَ فإنَّ البحر عميقٌ، واستكثرْ من الزادِ فإنَّ السفرَ طويلٌ، وخففْ الظهر فإن العقبة كئودٌ، وأخلص العمل فإن الناقد بصيرٌ، سبحانه وتعالى.

وهذه الأربع جمع فيها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، السبيلل إلى النجاة، والفوز، والسعادة، ومعلوم أن الوصية التي أوصى بها المصطفى، صلى الله عليه وسلم، أبا ذر، هي غير قاصرة على سيدنا أبي ذر، بل أوصى بها رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، الأمة بأسرها، في شخص سيدنا أبي ذر.

ومستهل الوصية: "أحكم السفينة فإن البحر عميق"، المصطفى، صلى الله عليه وسلم، يشبه الإنسان في رحلة ارتحاله من دنياه وإقباله على ربه ومولاه، بالسفينة المبحرة في البحر العميق، المتلاطم الأمواج.. لننظر إلى عظمة التشبيه، أي إحكام لكل جارحة من جوارح الإنسان.. إحكام البصر في غضه عن المحارم، وإحكام اللسان بالإمساك عن الغيبة والنميمة، وشهادة الزور، والقول الفاحش البذيء، وإحكام أدوات السمع باجتناب الاستماع للإساءات، والاشتغال بطاعة الله، عز وجل.

وهكذا كل جارحة في الإنسان لها إحكام، فعندما يحكمم الإنسان جوارحه لا شك أنه سوف ينجو من دار الفتن، ومن دار الابتلاء، والاختبار.



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