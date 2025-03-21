فيه هدى وشفاء (12)

عزيزي القارئ حديثنا في هذا المقال عن آفة هي أخطر الآفات والأمراض المبطونة في النفس البشرية والتي إن لم يتب منها صاحبها يقام في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، حديثنا عن آفة النفاق، هي الآفة التي يكمن فيها كل الصفات الذميمة الخبيثة منها (الكذب/ والخداع / والمكر / والغش / والرياء)، والمنافق يكنى بذي الوجهين.. ولخطورة هذه الآفة أفرد لها الحق عز وجل سورة كاملة في كتابه الكريم سميت بسورة المنافقون.

فما هو النفاق وما هي صفات المنافقين التي جاءت فى سورة البقرة وسورة المنافقون وما هي صفات المنافق فى الحديث الشريف وما هي منزلة المنافقين في النار كما جاءت في سورة النساء؟

النفاق قد عرفه أهل العلم بأنه إظهار الإسلام عن طريق التلفظ بما يثبت الإيمان مع وجود الكفر داخل القلب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر..

صفات المنافقين كما جاءت في سورة البقرة

المخادعة لله تعالى وللمؤمنين.. مرض القلب، قيل هو الشك وقيل الرياء.. الإفساد في الأرض بالكفر والمعصية.. وصفهم للمؤمنين بالسفه.. التردد والتذبذب، حيث يكونون مع المؤمنين تارة ومع الكافرين تارة أخرى.. السخرية والاستهزاء بالمؤمنين.

صفات المنافقين من سورة المنافقون

الحلف الكاذب تقية خشية القتل.. الختم على قلوبهم فلا يصل إليها حق ولا نور.. عِظَم الأجسام والبلاغة في الخطاب، فكأنهم صور لا حقيقة لها.. الخوف والهلع الذي يأكل قلوبهم. الحكم عليهم بالفسق. الحرمان من الهداية إلى الحق.

أما منزلة المنافقين في النار فهي كما ذكرها الله تعالى بقوله "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا".. وهذا الدرك قيل هو أسفل النار، لأن للنار درجات كما للجنة درجات، وقال سفيان الثوري: توابيت تغلق عليهم.. وقال أبو هريرة: بيوت لها أبواب تطبق عليهم.. أما صفات المنافقين الواردة في الحديث الشريف فهي: خيانة الأمانة، الكذب في الحديث، الغدر عند العهد وعدم الوفاء به، الفجور في الخصام وهو عدم قبول الحق بعد ظهوره.



وجاءت هذه الصفات في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".

وفي رواية في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وقال إني مسلمة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

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