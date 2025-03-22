ضبط مخدرات وتماثيل أثرية بـ8 ملايين جنيه في الشرقية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات ثمنها 8 ملايين جنيه.

ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وتماثيل أثرية بالشرقية



كانت أحهزة الأمن بمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته (60 كيلو جرام من مخدر الحشيش– 2 كيلو جرام "من مخدر الهيدرو" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش– بندقية آلية - رشاش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 4 قطع أثرية "يشتبه فى أثريتها".

ضبط سيدة بحوزتها كيلو هيروين وبندقية خرطوش

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزتها كيلو جرام من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزتهم 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- كمية من مخدر البودر.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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