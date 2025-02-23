نجيب ساويرس: أنا واحد من أكبر 4 مستثمرين في الذهب وكان نفسى أكون الأول

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: "حظي مش وحش، وإلا مكانش ربنا أكرمني كده، الزمن مغيرش فيا ولا حاجة، وأنا مش عنيد، لكن "مدوحر".

أكبر مستثمري الذهب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “أنا واحد من أكبر 4 مستثمرين في الذهب، وكنت عايز أبقى الأول”.



حياة والد نجيب ساويرس

وأشار نجيب ساويرس: "المال يسهل الحياة لكن مش هو السعادة، حياة والدي كانت قاسية جدا، وفلوسه تأممت، وإحنا حظنا أفضل".

سر عدم تعاون نجيب ساويرس مع أشقائه

وأوضح نجيب ساويرس: "طبعي وشخصيتي تختلف عن إخواتي، وعشان كده مش بنشتغل مع بعض، أنا شخصيتي غير سميح وناصف".



وقال: “بعمل بلوك على تويتر للي يشتمني بس، بحب تطبيق إكس عشان بيتيح لي التواصل مع قطاع كبير من المواطنين”.

نصيحة نجيب ساويرس للشباب

واختتم: "أنصح الشباب إنهم مايقبلوش المستحيل، وإن الذكاء لوحده هيوصله، ولازم يبقى عنده إيمان بربنا، ولازم يبقى مجتهد".

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