ساويرس يوجه رسالة قوية لترامب ويكشف عن رأيه في النظام السوري الجديد

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة:"أنا رجل مؤثر بالمحبة والنية والأعمال الطيبة؛ لأن الناس تمنحني الحب والثقة والسعادة".

التفاوض مع ترامب

وبشأن مقترح ترامب بنقل سكان غزة لمصر، علق ساويرس خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"التفاوض مع ترامب يبدأ من أن نفهمه بأننا لسنا ملقف لنستقبل مليون ونصف فلسطيني، لن نحل المشكلة بهذا الإجراء، الفلسطينيين لهم حقوق تاريخية في أرضهم".

قصة ترامب

وتابع:"ترامب ليس لديه مبادئ للدرجة أنه زعم بأن زيلنسكي من اشعل الحرب مع روسيا، يجب عليه أن يزن الكلام قبل طرحه، التفاوض معه بشأن غزة يبدأ مع العقلاء ممن حوله وتعريفهم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وعدم قدرتها على استيعاب الفلسطينيين على أرضها".

إعادة إعمار غزة

وتابع:"أوافق على إعادة إعمار غزة ومصر لديها خطة تعمل عليها حاليا، بعيدا عن ما طرحه ترامب".

إشكالية النظام السوري الجديد

وأشار:"النظام السوري الجديد أقواله وأفعاله يسيران في مسار واحد، ولكن لدي توجس من النظام الإخواني والتطرف الديني، حيث يزعمون بأن القران أباح لهم الكذب والتقية من أجل مصالحهم وهذا افتراء وكذب على القران، وايضا تم تشكيل الحكومة السورية من نفس تيار الشرع بعيدا عن لم الشمل وعدم الاستعانة بالمسيحيين والشيعيين والعلويين".

وأكد:"تعرضت لعملية نصب في سوريا حيث سرق رامي مخلوف كل استثماراتي، كسبت القضايا ضده وتم الحجز على كل أمواله ومنعته من السفر في أوروبا ولم يعد لي إلا المبلغ الذي وضعته فقط، انا استعوضت ربنا في فلوسي ومش عايز حاجة من النظام السوري الجديد وربنا عوض عليا هنا".



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