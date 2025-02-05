الأربعاء 05 فبراير 2025
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بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

أكد رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، ضرورة وضع خطة ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أهل غزة، والاستيلاء على القطاع والسيطرة عليه من قبل أمريكا.

ساويرس يطالب بخطة للتعامل مع قرار ترامب في غزة

وكان وزير السياحة والصناعة السابق، منير فخري عبد النور، قال على حسابه بتويتر: “بعد الاستماع إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب أيقنت أننا لا نتعامل مع سياسي إنما مع مطور عقاري بلطجي  يريد أن يتملك غزة بوضع يده على أراضيها بعد تهجير أهلها مستندًا إلى قوته العسكرية وضاربًا بعرض الحائط كل مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”. 

ورد المهندس نجيب ساويرس قائلًا: "تمامًا.. ولابد من وضع خطة للتعامل معه وتبعات اعتراضنا على خطته الظالمة."

 

 

خطة ترامب الصادمة بالاستيلاء على غزة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدم العالم، أمس الثلاثاء، بعد أن كشف عن خطته لقطاع غزة، حيث تتيح الخطة للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من القطاع، وإعادة توطينهم في دول أخرى، سواء أرادوا المغادرة أم لا، متعللًا بأنه يريد تحويل المنطقة إلى ما وصفه بـ "ريفييرا الشرق الأوسط".

ترامب يكشف عن خطته الاستعمارية بالاستيلاء على غزة، فيتو
ترامب يكشف عن خطته الاستعمارية بالاستيلاء على غزة، فيتو


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم اقتراحه الصادم في مؤتمر صحفي عقده، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير أهل غزة واستيلاء أمريكا على القطاع، وسط استهجان ظاهر بين الحضور خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب ونتانياهو.

 

مخطط استعماري أمريكي للاستيلاء على غزة

وكشف ترامب، في المؤتمر، عن مخططه الاستعماري في الاستيلاء على قطاع غزة، لكنه لم يكشف تفاصيل خطته عن كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، حيث قال دونالد ترامب: "إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب "لا يصدق" من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديًا."

دونالد ترامب يكشف عن خطته الصادمة في غزة، فيتو
دونالد ترامب يكشف عن خطته الصادمة في غزة، فيتو

وأكمل دونالد ترامب حديثه عن خطته الصادمة قائلًا: "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضًا، سوف نمتلكها،  وسنكون مسئولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".

وكشف دونالد ترامب أن استيلاء أمريكا على قطاع غزة سيكون "ملكية طويلة الأمد" لغزة من قبل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن خطته ستجعل من القطاع المدمر "ريفييرا الشرق الأوسط. وقد يكون هذا شيئا بالغ الروعة".

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خطة ترامب للسيطرة والاستيلاء على قطاع غزة بأنها "يمكن أن تغير التاريخ"، ووصف نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق".

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