بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن ملخص الوضع في غزة، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة مصر بشأن إعادة الإعمار في القطاع، والتي تم الموافقة عليها في القمة العربية الطارئة بشأن غزة، والتي عقدت أمس الثلاثاء بالقاهرة.

السيناريو المقبل بشأن غزة

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن رفض ترامب لـ الخطة المصرية بشأن إعمار غزة وعدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورفض حماس التنازل عن سلاحها والخروج، سيؤدي لنشوب حرب جديدة.

وقال المهندس نجيب ساويرس بشأن ملخص الوضع في غزة: "صباح الخير.. ملخص الوضع في غزة: ترامب رفض الخطة المصرية وتمسك بإخراج حماس وحماس رفضت التنازل عن سلاحها والخروج = حرب جديدة".

جدير بالذكر أنه القمة العربية الطارئة، التي عقدت بالقاهرة أمس الثلاثاء، وافقت على الخطة المصرية بشأن إعمار غزة على مراحل لمدة ٥ سنوات دون تهجير الفلسطينيين منها.

ترامب يرفض الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة

وبرغم الخطة المصرية المتكاملة لإعادة الإعمار في غزة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفضه للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تبنتها، أمس القمة العربية في القاهرة، حيث أدعى البيت الأبيض أن الخطة التي تبنتها الدول العربية لم تعالج واقع غزة، وأن ترامب متمسك بمقترحه.

ترامب يرفض الخطة المصرية بشأن غزة، فيتو

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريان هيوز، أن الخطة المصرية تتجاهل حقيقة أن غزة غير قابلة للعيش حاليًا، وإن الفلسطينيين لا يمكنهم العيش بشكل إنساني في منطقة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، مدعيين ذلك لتمرير خطة ترامب في تهجير أهل غزة والاستيلاء على القطاع.

واستمر هيوز في مزاعمه قائلًا: "نحن ندعم رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة خالية من حماس"، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن ذلك لا تزال مستمرة.

خطة مصر بشأن إعمار غزة

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في البيان الختامي للقمة العربية، أن القمة تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وذلك في مواجهة الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير أهل غزة، وتشمل تهجير سكان قطاع غزة وإقامة ما زعم أنه "ريفييرا الشرق الأوسط" في القطاع.

القمة العربية الطارئة توافق على خطة مصر بشأن غزة، فيتو

وقدمت مصر في خطتها مقترح بقيمة 53 مليار دولارًا لإعادة بناء غزة، على مدى خمس سنوات، تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، مع بناء كرفانات ليعيش فيها أهل غزة مؤقتًا، حتى يتم إعادة الإعمار بالكامل في القطاع على مراحل.

كما رفضت حركة حماس، أمس الثلاثاء، ما وصفته بـ "نزع سلاح المقاومة" مقابل إعادة إعمار قطاع غزة أو تقديم مساعدات إنسانية، مشيرة إلى أن قضية المقاومة هي أولوية قصوى ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف من الظروف.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية، "إن المقاومة تُعد الخط الدفاعي الأول عن الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولن يتم التخلي عنها مقابل وعود بإعادة الإعمار أو مساعدات إنسانية".

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