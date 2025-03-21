الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

كولر يقود مران الأهلي بعد عودته من سويسرا

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للاهلي، فيتو

قاد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الذي أقيم اليوم الجمعة علي ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر عقب عودته للقاهرة اليوم بعد انتهاء أجازته التي حصل عليها لسفره إلي سويسرا. 

وبدأ الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة علي ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” . 

وحقق فريق إنبي فوزا قاتلا على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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