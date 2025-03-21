بريطانيا تستعد لحماية أجواء أوكرانيا بمقاتلات حربية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستعد للقيام بمهمة مراقبة سماء أوكرانيا، وذلك بموجب المقترحات التي يناقشها تحالف الراغبين الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

مقاتلات بريطانية لمراقبة أجواء أوكرانيا

وأفادت صحيفة "ذا تليجراف" في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن كبار المخططين العسكريين البريطانيين ناقشوا إرسال طائرات من طراز Typhoon البريطانية إلى أوكرانيا لتوفير الغطاء الجوي، عندما اجتمعوا في المقر العسكري المشترك الدائم، أمس الخميس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستكشف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدائل لخطته مع رئيس الوزراء البريطاني لوضع قوات أوروبية على الأرض لحماية اتفاق السلام المستقبلي في أوكرانيا. حيث يدرس الرئيس الفرنسي إمكانية أن تتولى الأمم المتحدة قيادة المهمة.

تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا

وأثار ماكرون الموضوع في قمة المجلس الأوروبي، الخميس، بينما حضر ستارمر محادثات منفصلة في نورثوود، قادها الفريق أول نيك بيري، رئيس العمليات المشتركة البريطانية، إلى جانب أكثر من 30 دولة اجتمعت لمناقشة كيفية تمكن "تحالف الراغبين" من مساعدة أوكرانيا.

و تعهد كير ستارمر بنشر قوات بريطانية على الأرض "إذا نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفاوض على اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في سلاح الجو الملكي أن الغطاء الجوي البريطاني كان سيُناقش في الاجتماع "لأنه في حال دخول الجنود البريطانيين إلى أوكرانيا ستكون هناك حاجة إلى غطاء جوي".

ومن المقرر أن يوفر سلاح الجو البريطاني إما طائرات Typhoon أو طائرات F-35 الأمريكية، حيث أن كليهما يوفران "قدرة ممتازة على مراقبة العمليات الجوية".

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