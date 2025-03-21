الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

الطيران الأمريكي يستهدف مواقع حوثية جديدة في صعدة

مقاتلة أمريكية تنطلق
مقاتلة أمريكية تنطلق لضرب مواقع حوثية، فيتو

أفادت مصادر حوثية، اليوم الجمعة، بأن الطيران الأمريكي شن عدة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.

الطيران الأمريكي يستهدف مواقع حوثية جديدة في صعدة

وقالت المصادر الحوثية، في بيان لها، عبر وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرتها: إن العدوان الأمريكي استهدف مساء اليوم مديرية ساقين في المحافظة.

ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثي في أن مناطق يمنية عدة خاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من إيران تعرضت لضربات أمريكية جديدة.

وأوضحت قناة "المسيرة" أن القصف استهدف صنعاء ومحيط مدينة صعدة، قبل أن تشير لاحقا إلى ضربات طالت مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

واستهدفت الغارات أيضًا محيط وزارة الاتصالات وهيئة البريد شمالي صنعاء.

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الطيران الأمريكي العدوان الأمريكي اليمن محافظة صعدة غرب اليمن

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