الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تقصف عسقلان برشقة صاروخية

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها قصفت عسقلان في غلاف قطاع غزة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

القسام تقصف عسقلان مجددا برشقة صاروخية

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة، إنه اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلان.

جيش الاحتلال يعترض صاروخين من غزة 

ومن جانبها، ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي أنها لم تتلق حتى الآن أي أنباء عن مصابين إثر إطلاق صاروخين باتجاه عسقلان.

 ومن جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه عسقلان واعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية.

وبالأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن، وذلك بعد تجدد هجمات الحوثيين على إسرائيل.

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جيش الاحتلال غزة عسقلان كتائب القسام حماس

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