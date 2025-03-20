كتائب القسام تقصف عمق تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها قصفت عمق مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب عقب الرشقة الصاروخية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح في أعقاب سماع صفارات الإنذار في تل أبيب والمنطقة الوسطى لتحديد مناطق سقوط بقايا الصواريخ.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن القبة الحديدية اعترضت صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب.

تواصل الغارات على جنوب القطاع

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على جنوب القطاع وجنوبه.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في وقت هاجمت القوات مع الشاباك بنى تحتية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحركة حماس في بيت لاهيا.

القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

في غضون ذلك، تم الإعلان عن استشهاد 95 فلسطينيا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 504 شخصا منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

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