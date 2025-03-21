الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا خلال 10 سنوات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن التزام الإمارات بإطار استثماري جديد يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة.

التزام الإمارات بإطار استثماري جديد يمتد لـ 10 سنوات

جاء عقب لقاء جمع الرئيس دونالد ترامب والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، في المكتب البيضاوي في وقت سابق من الأسبوع، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "بلومبرج".

ومن شأن الإلتزام أن يُعزز الاستثمارات الإماراتية الحالية في الاقتصاد الأمريكي وفقًا للبيت الأبيض، وخصوصًا في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والطاقة والتصنيع في أمريكا.

ويأتي أبرز نقاط الإعلان، في انضمام شركتي "إنفيديا" و"xAI" إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP)، وهي مبادرة يقودها كل من شركة "MGX" التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، و"بلاك روك" و"مايكروسوفت" بهدف تحفيز استثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات والطاقة، دعمًا لريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم إعلان صندوق الاستثمار الإماراتي "ADQ"، بالشراكة مع شركة "إنرجي كابيتال بارتنرز" (Energy Capital Partners) الأمريكية، عن مبادرة استثمارية بقيمة 25 مليار دولار تركز على البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.

كما تم التزام شركة "XRG"، المملوكة من قبل شركة "أدنوك" الإماراتية، بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي الأمريكي من خلال الاستثمار في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "نيكست ديكيت" (Next Decade) في ولاية تكساس، مع خطط مستقبلية لاستثمارات كبيرة إضافية في الأصول الأميركية ضمن مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة والحلول منخفضة الكربون.

وتضمن الإعلان توقيع صندوق "ADQ" الإماراتي وشركة "أوريون ريسورس بارتنرز" (Orion Resource Partners) اتفاقية شراكة بقيمة 1.2 مليار دولار في مجال التعدين لضمان توفير المعادن الاستراتيجية والحرجة.

إعلان شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" عن نيتها الاستثمار في إنشاء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 35 عامًا، ما سيؤدي إلى مضاعفة الإنتاج المحلي الأمريكي من الألمنيوم تقريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.