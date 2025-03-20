الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركزي البيانات وخدمة المستثمرين (صور)

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

أفتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثلاثة مراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ( مركز البيانات التبادلي، مركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة والإصدار ). 

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الالتزام بمعايير الجودة 

ويأتي هذا الافتتاح في اطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاهتمام الذى يوليه القطاع للالتزام بمعايير الجودة للخدمات المقدمة للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء في شركات التوزيع والحد من  شكاوى المواطنين، واستمرارًا للجولات الميدانية والزيارات لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

الاستماع لشرح توضيحي 

و استمعا وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية، إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى ابو وردة رئيس الشركة،  حول آلية عمل المراكز الثلاث، اوضح خلاله ان  مركز البيانات التبادلي بشركة القناه والمتصل بمركزي بيانات شركة القناة لتوزيع الكهرباء يعمل كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارى. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

ويعتبر مركز خدمة المستثمرين اول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة،ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة ، وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

و يقوم  بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات، والوفاء بكافة احتياجات الشركات الشقيقة والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجودة متميزة وبأسعار أقل من السوق المحلية، كما يوفر التأمين الكامل لكافة البيانات الخاصة بالإصدار بجودة فائقة.
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية وزير الكهرباء والطاقة مركز البيانات مركز خدمة المستثمرين شركة كهرباء القناة

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