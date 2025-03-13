الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يطمئن على مصابي قطار الإسماعيلية بمستشفى القنطرة المركزي (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، موقع حادث تصادم قطار بسيارة ميني باص على خط القنطرة شرق، بئر العبد، وزار المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي. 

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تقديم كافة سبل الدعم 

موجهًا، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم، وكذلك أسر ضحايا الحادث، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية. 

جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 

تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، وتمنى "أكرم" الشفاء العاجل للمصابين كما عبر، عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات  جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 

جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 

تلقي بلاغ بوقوع حادث 

وكان اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تلقي بلاغا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  بوقوع حادث اصطدام  لقطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق _ بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، بميني باص كان يعبر قضبان  السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 

وعلى الفور توجه محافظ الإسماعيلية والأجهزة المعنية لموقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق لمتابعة الوضع الراهن وحالة المصابين.

و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق_ بئر العبد؛ بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.

كما وجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق_ بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات. 

في الوقت نفسه كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.

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