شاب يسأل: هل يحاسب الأب والأم على أعمالنا؟، وعلي جمعة يجيب

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الأسرة والمجتمع.

وتساءل شاب: هل الأسرة ستحاسب على أعمالنا؟

ورد الدكتور علي جمعة: الأعمال اللي بنعملها.. فيه أعمال بنعملها أثناء الطفولة، وفيه أعمال بعد مرحلة الطفولة، اسمها مرحلة الشباب.. الدستور المصري وضع علامة للطفولة 18 سنة، بعدها يبدأ الشباب.. في العالم إلى سن الـ30.. في الدستور المصري إلى الـ35.. يبقى من 18 إلى 35 بنسميه سن الشباب.. الأب والأم مسئولين عن تصرفات الأطفال، وسيحاسبون على ما صدر منهم خاصة ما قبل البلوغ.

مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب

وأضاف: عندنا الطفولة مساحتها 18 سنة، وأنا عندي 3 سنين كنا بنزور ناس، ورحت موقَّع الفازة، وانكسرت.. طفل صغير بيلعب، ووقع الفازة وكسرها.. أهلي مسئولين يعوضوا عن الفازة.. إذن هما مسئولين عن أعمالي.. لو سابوني، لا ودوني مدرسة، ولا راعوني، ولا عالجوني، هايتحاسبوا على كدة يوم القيامة.. كبرت فأصبحت مفيش أخلاق، هايحاسبوا يوم القيامة.. لكن هما ودوني المدرسة، وعلموني، وراعوني، وأكلوني، وشربوني، ونظفوني، ومشيت معاهم بما يرضي الله، ومراعينني تمام المراعاة.. لو عملت عمل، فقال لي أبويا: العمل ده غلط.. بقى عندك 12 سنة، ولسة ما بتصليش، لو سمحت صلي؛ لأن الصلاة واجبة، والصلاة لما نعملها ربنا يرضى عنا، ولما نتركها يغضب علينا.. والصلاة هي الإناء بتاعنا، اللي بنحط فيه كل ثواباتنا، وكل حسناتنا.. يقعد يوعظ فيك، وانت مش عايز، فهل حضرتك، هو ها يتحاسب إنك ما صليتش؟.

الأب يحاسب إن لم يعلم أبناءه

لو ما قالش، وما علمكش، وما رباكش، هايحاسب إنه ما فهمكش، لو ما بلغكش إن الحاجة دي صح، والحاجة دي غلط، يبقى إذن هايتحاسب الأب والأم على كل تقصير قصروه، وكل عمل خالفت فيه.. إذا كانوا ما قلولكش صلي.. لو هما فضلوا يلحوا عليك في الصلاة، ويعلموك الصلاة.. من 7 سنين علشان تتعود عليها، علشان فيه جزء من الصلاة تعود؛ لأن صلاة المسلمين 5 مرات في اليوم، وعايزة شروط.. لازم تتوضا، ولازم يبقى في مكان طاهر، ولازم تتوجه للقبلة، ولازم تستر العورة، فعايزة تعليم وتدريب.. هما قصروا.. سابوك تكبر لغاية ما بقى عندك 13 سنة، ولا اتعلمت صة، ولا أي حاجة.. لكن لو ما قصروش مش هايتسئلوا.. يتسئلوا لما يكون فيه تقصير في التربية.. لو مكانش فيه تقصير خلاص.

انت الحمد لله بتصلي وتصوم، ووصلت 18 سنة.. خرجت من دور الطفولة، هو مش مسئول عنك: "لا تزر وازرة وزر أخرى".. كان يبقى الصحابي مسلم، وأبوه كافر، أو الراجل مسلم وابنه كافر.

قصة الابن وأبيه المنافق

وضرب مثلا: كان فيه واحد اسمه عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، كان كبير المنافقين في المدينة.. ابنه اسمه عبد الله برضه، وطلعت شائعة إن النبي، صلى الله عليه وسلم، هايقتل عبد الله (الأب) لأنه كان بيؤذي المسلمين، وبيعمل فتنة زمن الحرب.. يعني خيانة عظمى.. فعبد الله الابن جاء لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، شوف حب الابن لأبيه، وهو منافق، وقال له: يار سول الله، إذا كنت هاتقتل عبد الله (أباه)، خليني أنا أقتله؛ فإني لا أطيق أن أرى أحدا قتل أبي يسير على الأرض، فأخاف أن أقتل مسلما بمنافق.. إيه الحب ده؟!! ده بيحب أبوه جدا.. هو كان ينبغي يكون كدة، ولو كان منافقا.. بيدافع عنه.. فالنبي، صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا لا ها أقتل ولا جاءت الفكرة دي عندي.



الولد جابها من الإشاعات.. إنما شوف التوجه بتاعه: أنا مش هاسيبه ينشي على الأرض، هاقتل اللي هايقتل أبويا.



واختتم الحلقة، قائلا: إذن الأب مسئول إذا قصر، وهو والأم.. وليس مسئولا إذا أتم ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.