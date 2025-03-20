صلة الرحم في عصر السوشيال ميديا ومقاطعة الأقارب؟، الشباب يتساءلون وعلي جمعة يرد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية صلة الأرحام.

وقال الدكتور علي جمعة: صلةُ الأرحام قضية مُهمَّة، وكثيرٌ جدًّا من الناس يسأل عنها، خاصة في عصرنا الحالي، حيث تسارعت الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا، وانتشر بحيث لم يعد مثل السابق.

اختراعات كثيرة خلال قرن واحد

من 1830 إلى 1930، اخترع الإنسان واكتشف كمًّا من الاختراعات، والاكتشافات في الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا: التليفون والتليفزيون والكاميرا والفيديو، والكمبيوتر، وصناعة السينما، والتسجيل الصوتي.. السيارة والطائرة والقاطرة.. صارت الاتصالات والمواصلات مختلفة.. بدل من ركوب الجمل والحصان، لننتقل من بلد لبلد، بقينا ننتقل بالطيارة والقطار والسيارة، والقطار تطور، وبقى بالطاقة الشمسية والذرية، وأصبح الزمن الذي نستغرقه في 15 يوم ناخده في ساعة.. زمان لما كنا بنسافر من هنا لأسكندرية ناخد أسبوع، لكن دلوقتي ساعة بقينا في أسوان أو مرسى مطروح، وفي البلاد الأخرى أيضا.. 14 ساعة نلاقي نفسنا في أمريكا أو اليابان.

رحلة ابن بطوطة من "أسبانيا" للمالديف 25 سنة

الدنيا تغيرت؛ ابن بطوطة لما خرج من الأندلس "أسبانيا حاليا"، لغاية المالديف، ورجع تاني، أخد أكتر من 25 سنة.. لكن النهاردة ممكن أركب من لندن إلى المالديف، مفيش 7 أو 8 ساعات.. الدنيا اتغيرت، واتغيرت أكتر لما نزل المحمول، ومع الإنترنت والسوشيال ميديا.

كل هذا جعل في الحياة زحمة، الناس افتكروا إن الحاجات دي سهلت الأمور.. لا.. الإمام النووي لما كان بيكتب المؤلفات بتاعته، مفيش، لا بيتحرك.. ده هو من حتة على بعد 60 كيلو اسمها "نوى".. كان يروح لها مرة كل شهرين.. ياخد من أمه الكعك اللي ياكله؛ علشان هو منقطع للعلم، طول النهار يكتب ويذاكر، فأنشأ لنا مكتبة ضخمة..

والواحد حاليا يقوم من النوم يلاقي "الواتس آب"، والسوشيال ميديا، على ما يرد عليها تكون مرت ساعتين تلاتة.. علشان ينتقل.. مثلا ورايا عزاء، أنتقل من طرف المدينة للمدينة الأخرى.. رايح ساعة، وراجع ساعة، وهناك ساعة.. ضاعت الـ3 ساعات.

علشان أروح في مهام عمل للأسكندرية محتاج ساعتين في القطار، وارجع في ساعتين، وأقعد هناك 3 أو 4 ساعات، يبقى اليوم راح.

الدنيا أصبحت ثقيلة والوقت اتبهدل

أصبحت الدنيا ثقيلة، لأنه لما كان حد يموت في الأسكندرية الخبر يوصل لنا بعد 15 يوم، إن فلان مات، أو إن فلان تزوج، أو أن فلان جاء من الخارج.. دلوقتي بالتليفون عرفت إنه مات فلازم أروح، علشان أؤدي الواجب، أو علشان الشغل.. فالوقت مبقاش موجود.. اتبهدل.

في ظل ده ازاي أعمل صلة الأرحام؟! بيني وبين ابن عمي مثلا، عايز أتصل بهبس مش فاضي، عايز أروح له بس الفرق اللي بيني وبينه ساعتين رايح وجاي.. كان زمان ابن عمي جنبي، بنصلي سوا في المسجد.. فكانت الحكاية سهلة.

النهاردة تباعدت الأماكن.. بالرغم من أنها في الظاهر تقاربت.. أصبح اليوم مشحون بالشغل والأحداث والأخبار، والأفعال والنشاط، أكتر من الأول بعشرات المرات، ولذلك أقول لك: أنا قابلتك الأسبوعين اللي فاتوا، تقول لي: ده فيه 6 شهور مضت ما شُفتكش.. فالوقت لم تعد به بركة.. نعمل إيه؟!

"سددوا وقاربوا"

"سددوا وقاربوا"، النبي، صلى الله عليه وسلم، أعطى لنا قاعدة علشان نتعامل مع الحاجات دي.. اسمها "سددوا وقاربوا"، يعني اعمل اللي تقدر عليه.. اللي في وسعك.. ابن عمي اللي أنا مش عارف أروح له، اتصل به بالتليفون.. طيب، هل الاتصال كافي؟! مش كافي، إنما نتصل به علشان يبقى فيه ود ورحمة وتواصل، ابن خالتي كذلك.. ونحاول في يوم عيد.. مناسبة.. أجازة، إننا نتجمع في مكان حول إفطار، أو عشاء.. يقى فيه ود إنساني.. يرجع الإنسان للطبيعة بتاعته.

حول هذا الموضوع "صلة الرحم"، وكيف ننفذه، وكيف نتعامل مع هذه القضية، نحاول أن نناقش بعض الأسئلة.

هل صلة الرحم بالزيارة بس؟

وتساءل شاب: ليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعضها مع إني من خلالها أقدر أعرف أحوال قرايبي أسرع؟ وهل صلة الرحم بالزيارة بس؟

وأجاب الدكتور جمعة: أنت سألت سؤالين بعضهم يجاوب بعضا.. السوشيال ميديا تمكننا من طي المسافات، يبقى هو في لندن، وأنا هنا، ونتكلم مع بعض ونشوف بعض.. لكن في نفس الوقت حرمتنا من الشعور الإنساني الذي يحدث عند اللقاء، ربنا خلق فينا طاقة، تسبب عند اللقاء نوع من أنواع الود.. السوشيال ميديا جعلتنا رقميين، يعني في الصورة هو أمامي، وأنا أمامه.. لكن الود فين؟!

الود بيحصل لما بنسلم على بعض.. لما نغيب عن بعض شوية، وبعدين نحضن بعض لما نلتقي.. تحس فيها بحب، بود، برحمة.. لما يبقى معايا ويحتاج لطبيب، أو حل مشكلة، فأحلها له، أو أجيب له الطبيب.. الحياة الإنسانية اللي فيها المعاني.. الرحمة مش موجودة في السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا مفيهاش روح

وأوضح المفتي الأسبق: السوشيال ميديا عاملة زي الصورة مفيهاش روح.. لكن الحياة فيها روح.. فيه فرق كبير جدا بين أنك تتكلم مع شخص عن طريق الزووم، وللا الفون، أو الكونفرانس كول، وبين إنك تشوفه، وتتعامل معه، أو تطبطب عليه، وتشاركه الألم أو الأمل أو الحالة بتاعته.

غجنا حولنا الإنسان إلى ما يشبه الروبوت، أو ألالة، لكن الإنسان ليس صورة فقط، ولا صوت فقط، ولا أخبار فقط.. ممكن عن طريقه نعمل شيئا من المعرفة، أحسن من لا شيء.. كونك تتصل بأقاربك، وتصل رحمهم عن طريق السوشيال ميديا أحسن من القطيعة.. لكنها لا تكفي.. يبقى فيه فرق بين إننا هانعملها، كأقل ما يكون، بين أنها تكفي وللا لأ.. في الحقيقة لا.

السوشيال ميديا بتعمل نوع من أنواع المعرفة والأخبار، لكن مش بتعمل نوع من أنواع الحب، الود، المشاعر الإنسانية.. الخدمات الإنسانية.. ده اللي مفقود في السوشيال ميديا.

غضب من أقاربه فابتعد عنهم

فتاة: لو شخص طلب من ناس أقارب شهادة حق، لكنهم لم يشهدوا شهادة الحق، فابتعد عنهم، ما بقاش يكلمهم زي الأول.. فهل ده فيه قطع لصلة الرحم؟

وأجاب الشيخ جمعة: قضية شهادة الحق قد تكون نسبية، يعني انتي تظني إن دي شهادة الحق، لكن اللي أنا طلبت منهم الشهادة شايفين حاجة تانية.. لو كان كدة يبقى أنا اللي غلطان، مش هما.. لكن لو أنه فعلا حق، ومعروف عند الكافة أنه حق، وهم يعترفون بذلك، ثم رفضوا الشهادة.. إما أنهم رفضوا أن يشهدوا أصلا، وإما أنهم لم يذهبوا إلى الشهادة، أو ذهبوا وقالوا بكلام عكس الحقيقة.. شهدوا زورا يعني.. الامتناع إثم، والتزوير في الشهادة إثم أكبر.. شهادة الزور من الكبائر كالقتل، والسرقة، والإفساد في الأرض، لدرجة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يعلم المسلمين فأخبرهم بالمعاصي المننوعة والكبائر.. وكان متكئ، فاعتدل، وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور.

شهادة الزور من الكبائر

إذن الامتناع عن الشهادة معصية، وشهادة الزور كبيرة من الكبائر.. لو واحد من ذوي الأرحام التي أصلها عمل الكبيرة (تزوير الشهادة) أو الذنب (الامتناع عن الشهادة)، فهل ده موجب لقطع علاقتي به؟، أو أني أزعل وأغضب منه، لدرجة أني لا أصل رحمه؟

سألوا النبي، صلى الله عليه وسلم، عن مثل هذا: يا رسول الله، أصل رحمي ولا يصلوني، لو أنه في الوقت ده قال لي: اشهد لصالحي، وشهدت بالحق له، وبعدين لما احتجت لشهادته رفض، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ"، يعني لما تردي الجميل كدة ما وصلتيش.. إنما الواصل هو الذي يصل رحمه (حتى لو آذاه الناس، أو حاولوا أن يقطعوا رحمه).. فاحفظي العبارة دي أنه "ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي يصله سواء قدموا خيرا أو شرا.. في الحالة بتاعتنا دي قدموا شرا.. دي حاجة مهمة للغاية، ومن الأخلاق العليا التي جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى يرقينا إليها.. ازاي؟!! ده ضرني.. الحكاية مش كدة.. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

سيدنا يعقوب لم يعاقب أولاده

سيدنا يعقوب لما فقد يوسف.. كان ممكن يعاقب ولاده، وكلامهم كله واضح أنه كدب.. "وجاءوا على قميصه بدم كذب"، لكن بالرغم من كدة، قال لهم: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"..

المنظومة الأخلاقية الراقية دي هي اللي احنا بنستهدفها.. هاتسأليني: أنا مش طايقة، مش قادرة، كل ما أفتكر اللي عمله أزعل.. ازعلي، بس هذا الزعل لا يؤثر على السلوك، "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".. "لا تغضب ولك الجنة".. يعني إيه "لا تغضب".. الغضب ما يخليكش تتصرف سلوك، يبقى غلط.. "ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه حين الغضب".. أنا غضبان.. خليك غضبان، خد نفس عميق.. لكن لا يتحول هذا الغضب إلى سلوك، وهذا السلوك يبقى سلوك مخالف لما أمرنا الله به.

صلة الرحم مسألة لذيذة، وعلى فكرة لما بنعمل كدة، هو بيقطع وأنا أصل، في النهاية بينكسف، ما هو إنسان.. يبقى فزنا بأمرين؛ إني استمريت بأمر الله على صلة الرحم.. وإني عدِّلت أيضا، بسلوكي وبفعلي وصبري على هذا الأمر

غيرة الإخوة، ازاي أعالجها؟

وسألت إحدى البنات: واحدة صاحبتي جدها وستها ميتين، لها 6 أخوات وأخ.. أمها كانت ببتود جدها، وأي حاجة يطلبها كانت مامتها بتعملها، فلما مات قاطعوها، باستثناء واحدة فقط، هل هذا له علاقة بصلة الرحم؟

وسأل جمعة: البنات قاطعوها ليه؟

قالت البنت: دايما جدها بيشكر فيها.

فقال: لأنها كانت تبر أباها أكثر منهن.. فشايلين في نفسهم، غيرانين منها.. تحاول تتصل بهم، تعيد عليهم، وتودهم.

لكن إذا كانت بتنال منهم أذية بحيث أنهم كلما راحت لهم كل ما أفسدوا بينها وبين زوجها مثلا.. أو كلما بينها وبين أولادها، أو حصل شيء غلط، يبقى الامتناع عن الزيارة مش من أجل إلغاء صلة الرحم، لكن من أجل أن نتقي الأذية التي يفعلونها. اتقاء الأذية مفيهوش حاجة.. "لا ضرر ولا ضرار".. "لا تَظلِمون ولا تُظلَمون".. أنا مش باروح علشان أقطع رحمي معاها، ولذلك هنا بقى الحاجات الحديثة تساعدنا شوية.. ما أروحش لكن أتصل بالتليفون.

حالات كتيرة بتبقى كدة، بصور كتيرة.. انتي ضربتي مثلا بالجد، وبيبقى فيه غيرة.. بيبقى فيه أذية.. فهم خاطئ لصلة الرحم، كل ما آجي أوصل كل ما يحدث أذية، تدخل فيا وفي أذيتي..حينئذ أقتصر.. اعتزلي خطوة واحدة.. ونبقي على الصلة.. أبعت لهم هدايا، شوية كعك في العيد.. أتكلم في التليفون، فالود يفضل محفوظ، وفي نفس الوقت بعيد عن الأذية.

لو جاري بيؤذيني، أعمل له إيه؟

وسأل شاب: النبي، صلى الله عليه وسلم، وصى على سابع جار، لو الجار ده بيؤذيني، أعمل معاه إيه؟

ورد الدكتور علي جمعة: النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه".. سيعطيه من الميراث، يخليه زي أقرب الأقربين، اللي بياخدوا ملك الشخص بعد وفاته. إذن فالجار حاجة مهمة جدا.. طيب، هو بيؤذيني.. أعمل إيه؟! زي ما هانعمل مع صلة الأرحام.. كأنه أخي.. نديم في وده، وننبهه للتقصير بتاعه، ممكن يكون مش واخد باله إنه بيحط الزبالة أمام بيتي، وهو مش واخد باله.. فاكر مكانها هنا.. أقول له: على فكرة ده بيضايقني.. ممكن نروح نحطها في الصندوق بتاعها.. أنا ما باحطش أدامك، ما تحطش أدامي، ونتعاون على هذا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء: النصيحة، والتناصح، والمصارحة ساعات بتحل كتير من هذه الأذيات.. إنما هو عايز يؤذي يبقى هانتختصر، ونستمر في البر؛ لأن الاستمرار في البر سيؤدي بي إلى تغيير أخلاق.

فصلة الرحم ينبغي أن تكون سواء أوصل القريب أو لم يصل، والجار ينبغي أن نبره سواء أبر أم امتنع عن هذا البر حتى تتغير الأحوال، وحتى يقبلنا الله فيمن عنده، وحتى نأخذ ثواب ذلك عند الله.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.