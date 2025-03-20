لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية صلة الأرحام.

غضب من أقاربه فابتعد عنهم

وسألت فتاة: لو شخص طلب من ناس أقارب شهادة حق، لكنهم لم يشهدوا شهادة الحق، فابتعد عنهم، ما بقاش يكلمهم زي الأول.. فهل ده فيه قطع لصلة الرحم؟

وأجاب الشيخ جمعة: قضية شهادة الحق قد تكون نسبية، يعني انتي تظني إن دي شهادة الحق، لكن اللي أنا طلبت منهم الشهادة شايفين حاجة تانية.. لو كان كدة يبقى أنا اللي غلطان، مش هما.. لكن لو أنه فعلا حق، ومعروف عند الكافة أنه حق، وهم يعترفون بذلك، ثم رفضوا الشهادة.. إما أنهم رفضوا أن يشهدوا أصلا، وإما أنهم لم يذهبوا إلى الشهادة، أو ذهبوا وقالوا بكلام عكس الحقيقة.. شهدوا زورا يعني.. الامتناع إثم، والتزوير في الشهادة إثم أكبر.

شهادة الزور من الكبائر

وشدد عضو هيئة كبار العلماء: شهادة الزور من الكبائر كالقتل، والسرقة، والإفساد في الأرض، لدرجة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يعلم المسلمين فأخبرهم بالمعاصي المننوعة والكبائر.. وكان متكئ، فاعتدل، وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور.



إذن الامتناع عن الشهادة معصية، وشهادة الزور كبيرة من الكبائر.. لو واحد من ذوي الأرحام التي أصلها عمل الكبيرة (تزوير الشهادة) أو الذنب (الامتناع عن الشهادة)، فهل ده موجب لقطع علاقتي به؟، أو أني أزعل وأغضب منه، لدرجة أني لا أصل رحمه؟



سألوا النبي، صلى الله عليه وسلم، عن مثل هذا: يا رسول الله، أصل رحمي ولا يصلوني، لو أنه في الوقت ده قال لي: اشهد لصالحي، وشهدت بالحق له، وبعدين لما احتجت لشهادته رفض، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ"، يعني لما تردي الجميل كدة ما وصلتيش.. إنما الواصل هو الذي يصل رحمه (حتى لو آذاه الناس، أو حاولوا أن يقطعوا رحمه).. فاحفظي العبارة دي أنه "ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي يصله سواء قدموا خيرا أو شرا.. في الحالة بتاعتنا دي قدموا شرا.. دي حاجة مهمة للغاية، ومن الأخلاق العليا التي جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى يرقينا إليها.. ازاي؟!! ده ضرني.. الحكاية مش كدة.. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

فصبر جميل

سيدنا يعقوب لما فقد يوسف.. كان ممكن يعاقب ولاده، وكلامهم كله واضح أنه كدب.. "وجاءوا على قميصه بدم كذب"، لكن بالرغم من كدة، قال لهم: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون".



المنظومة الأخلاقية الراقية دي هي اللي احنا بنستهدفها.. هاتسأليني: أنا مش طايقة، مش قادرة، كل ما أفتكر اللي عمله أزعل.. ازعلي، بس هذا الزعل لا يؤثر على السلوك، "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".. "لا تغضب ولك الجنة".. يعني إيه "لا تغضب".. الغضب ما يخليكش تتصرف سلوك، يبقى غلط.. "ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه حين الغضب".. أنا غضبان.. خليك غضبان، خد نفس عميق.. لكن لا يتحول هذا الغضب إلى سلوك، وهذا السلوك يبقى سلوك مخالف لما أمرنا الله به.



صلة الرحم مسألة لذيذة، وعلى فكرة لما بنعمل كدة، هو بيقطع وأنا أصل، في النهاية بينكسف، ما هو إنسان.. يبقى فزنا بأمرين؛ إني استمريت بأمر الله على صلة الرحم.. وإني عدِّلت أيضا، بسلوكي وبفعلي وصبري على هذا الأمر.



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