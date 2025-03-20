جاري يؤذيني كيف أتعامل معه؟ علي جمعة يقدم الحل

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية صلة الأرحام.



وقال الدكتور علي جمعة: صلةُ الأرحام قضية مُهمَّة، وكثيرٌ جدًّا من الناس يسأل عنها، خاصة في عصرنا الحالي، حيث تسارعت الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا، وانتشر بحيث لم يعد مثل السابق.

لو جاري بيؤذيني، أعمل له إيه؟

وسأل شاب: النبي، صلى الله عليه وسلم، وصى على سابع جار، لو الجار ده بيؤذيني، أعمل معاه إيه؟

ورد الدكتور علي جمعة: النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه".. سيعطيه من الميراث، يخليه زي أقرب الأقربين، اللي بياخدوا ملك الشخص بعد وفاته. إذن فالجار حاجة مهمة جدا.. طيب، هو بيؤذيني.. أعمل إيه؟! زي ما هانعمل مع صلة الأرحام.. كأنه أخي.. نديم في وده (مودته)، وننبهه للتقصير بتاعه، ممكن يكون مش واخد باله إنه بيحط الزبالة أمام بيتي، وهو مش واخد باله.. فاكر مكانها هنا.. أقول له: على فكرة ده بيضايقني.. ممكن نروح نحطها في الصندوق بتاعها.. أنا ما باحطش أدامك، ما تحطش أدامي، ونتعاون على هذا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء: النصيحة، والتناصح، والمصارحة ساعات بتحل كتير من هذه الأذيات.. إنما هو عايز يؤذي يبقى هانختصر، ونستمر في البر؛ لأن الاستمرار في البر سيؤدي بي إلى تغيير أخلاق.

فصلة الرحم ينبغي أن تكون سواء أوصل القريب أو لم يصل، والجار ينبغي أن نبره سواء أبر أم امتنع عن هذا البر حتى تتغير الأحوال، وحتى يقبلنا الله فيمن عنده، وحتى نأخذ ثواب ذلك عند الله.

غيرة الإخوة، كيف أعالجها؟

وسألت إحدى البنات: واحدة صاحبتي جدها وستها ميتين، لها 6 أخوات وأخ.. أمها كانت ببتود جدها، وأي حاجة يطلبها كانت مامتها بتعملها، فلما مات قاطعوها، باستثناء واحدة فقط، هل هذا له علاقة بصلة الرحم؟

وسأل جمعة: البنات قاطعوها ليه؟

قالت البنت: دايما جدها بيشكر فيها.

فقال: لأنها كانت تبر أباها أكثر منهن.. فشايلين في نفسهم، غيرانين منها.. تحاول تتصل بهم، تعيد عليهم، وتودهم.

لكن إذا كانت بتنال منهم أذية بحيث أنهم كلما راحت لهم كل ما أفسدوا بينها وبين زوجها مثلا.. أو كلما بينها وبين أولادها، أو حصل شيء غلط، يبقى الامتناع عن الزيارة مش من أجل إلغاء صلة الرحم، لكن من أجل أن نتقي الأذية التي يفعلونها. اتقاء الأذية مفيهوش حاجة.. "لا ضرر ولا ضرار".. "لا تَظلِمون ولا تُظلَمون".. أنا مش باروح علشان أقطع رحمي معاها، ولذلك هنا بقى الحاجات الحديثة تساعدنا شوية.. ما أروحش لكن أتصل بالتليفون.

وأضاف: حالات كتيرة بتبقى كدة، بصور كتيرة.. انتي ضربتي مثلا بالجد، وبيبقى فيه غيرة.. بيبقى فيه أذية.. فهم خاطئ لصلة الرحم، كل ما آجي أوصل كل ما يحدث أذية، تدخل فيا وفي أذيتي..حينئذ أقتصر.. اعتزلي خطوة واحدة.. ونبقي على الصلة.. أبعت لهم هدايا، شوية كعك في العيد.. أتكلم في التليفون، فالود يفضل محفوظ، وفي نفس الوقت بعيد عن الأذية.

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