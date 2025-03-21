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محافظات

بينهم طفلة، انتشال 3 جثث جديدة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار (صور)

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية تبحث عن مفقودين أسفل عقار أسيوط، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من استخراج 3 جثث جديدة بينهم طفلة من تحت أنقاض عقار النخيلة المنهار  ليصبح إجمالي ما تم انتشاله 5 جثث على مدار 3 ساعات من واقعة الانهيار.

وتواصل الكباشات واللوادر أعمال الحفر والبحث عن مفقودين آخرين أسفل الأنقاض.

انهيار منزل بقرية النخيلة بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بقرية النخيلة بمركز أبو تيج.

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص يدعى عبد الرازق فتحي نصر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنزل انهار على 3 أسر مكونة من 11 شخصًا وتم استخراج جثة لسيدة تدعى "زهراء محمد فتحي" وإصابة "مريم أحمد فرغلي" 10 سنوات، "يوسف أحمد فرغلي" 12 سنة، "زينب أبو العلا سالم" 70 سنة كما تم انتشال 4 جثث أخرى آخرهم جثة لطفلة.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط، ووقوع مصابين ووفيات

انتشال جثمان الضحية الثانية من أسفل انقاض عقار أسيوط المنهار


وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثامين الخمسة إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزي لحين التصريح بالدفن وجارٍ العرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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