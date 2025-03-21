الجمعة 21 مارس 2025
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انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط، ووقوع مصابين ووفيات

انهيار منزل بقرية
انهيار منزل بقرية النخيلة بأسيوط، فيتو

فرضت قوات الحماية المدنية ومديرية أمن أسيوط كردونًا أمنيًّا بمحيط انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط بني شقير بمحافظة أسيوط وجارٍ اتخاذ اللازم والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

 

انهيار منزل بقرية النخيلة بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بقرية النخيلة بمركز أبو تيج.

 

البحث عن ناجين أسفل أنقاض المنزل بأسيوط 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص يدعى عبد الرازق فتحي.

 

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على 3 أسر مكونة من 11 شخصًأ وتم استخراج جثة فيما تم إنقاذ 5 أشخاص وجارٍ البحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

بالأسماء، مصرع وإصابة 12 شخصًا في انهيار منزل بني شقير بأسيوط

مصرع 5 أشخاص وإنقاذ 7 آخرين فى انهيار منزل قديم ببني شقير بأسيوط

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزي لحين التصريح بالدفن وجارٍ العرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًّا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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