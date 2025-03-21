انتشال جثمان الضحية الثانية من أسفل انقاض عقار أسيوط المنهار

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من استخراج جثة ثاني ضحية من أسفل أنقاض عقار النخيلة المنهار وهي لسيدة أخرى بعد السيدة الأولى التي تم انتشال جثمانها بعد انهيار العقار بقليل.

البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار النخيلة

فيما تواصل الكباشات واللوادر بأمن أسيوط أعمال الحفر والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية في توسعة الطريق وإدخال المعدات الثقيلة لموقع الانهيار.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بقرية النخيلة بمركز أبو تيج.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص يدعى عبد الرازق فتحي نصر.

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على 3 أسر مكونة من 11 شخصًا وتم استخراج جثة لسيدة تدعى "زهراء محمد فتحي" وإصابة "مريم أحمد فرغلي" 10 سنوات، "يوسف أحمد فرغلي "12 سنة، "زينب أبو العلا سالم" 70 سنة كما تم انتشال جثمان الضحية الثانية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزي لحين التصريح بالدفن وجارٍ العرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًّا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.