الجمعة 21 مارس 2025
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وصول الكباشات واللوادر لانتشال المفقودين أسفل عقار أسيوط المنكوب (صور)

الكباشات تبحث عن
الكباشات تبحث عن مفقودين أسفل عقار أسيوط المنهار، فيتو

وصلت قبل قليل الكباشات واللوادر لموقع انهيار منزل بقرية النخيلة بأسيوط للبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية في توسعة الطريق وإدخال المعدات الثقيلة لموقع الانهيار.

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار أسيوط 

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط بمساعدة الأهالي والمعدات الثقيلة جهودها في البحث عن ناجين من أسفل الأنقاض من خلال رفع آثار الانهيار.

بلاغ بانهيار منزل على رؤوس قاطنيه بقرية النخيلة 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بقرية النخيلة بمركز أبو تيج.

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص يدعى عبد الرازق فتحي نصر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنزل انهار على 3 أسر مكونة من 11 شخصًا وتم استخراج جثة لسيدة تدعى "زهراء محمد فتحي" وإصابة "مريم أحمد فرغلي" 10 سنوات، "يوسف أحمد فرغلي" 12 سنة، "زينب أبو العلا سالم" 70 سنة.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط، ووقوع مصابين ووفيات

بعد تعذر دخول المعدات، البحث يدويا على مفقودين تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار (فيديو وصور)


تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزي لحين التصريح بالدفن وجارٍ العرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًّا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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