الحماية المدنية تبحث عن 7 مفقودين أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار (فيديو وصور)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط جهودها للبحث عن 7 أشخاص مفقودين ما بين ناجين أو ضحايا من أسفل أنقاض انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق سقط على رؤوس قاطنيه بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج فيما تم استخراج جثة سيدة بعد دقائق من الانهيار.

بلاغ بانهيار منزل على 3 أسر بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بقرية النخيلة بمركز أبو تيج.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص يدعى عبد الرازق فتحي نصر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنزل انهار على 3 أسر مكونة من 11 شخصًا وتم استخراج جثة سيدة فيما تم إنقاذ 5 أشخاص وجار البحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتيج المركزي لحين التصريح بالدفن وجار العرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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