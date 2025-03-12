إنشاد التل الكبير وكورال قصر ثقافة الإسماعيلية يتألقون في ثاني ليالي رمضان (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، ثاني أيام ليالي رمضان الثقافية والفنية المقامة بالفرع خلال الفترة من 10 وحتى 19 من شهر مارس الجاري، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والمعدة من قبل وزارة الثقافة.

عرض لكورال قصر ثقافة الإسماعيلية

بدأت الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرقة كورال قصر ثقافة الإسماعيلية التي قدمت بعض الأغنيات منها عقلو الزينة، المسك فاح، رقت عينا شوقا، أكاد من فرط الجمال، يا حبيبي يا محمد، قمرنا، مولاي.

جانب من ليالي رمضان، فيتو

عرض مجموعة من الابتهالات

كما قدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الديني مجموعة بالإسماعيلية، فاصلًا من الابتهالات والأناشيد والتواشيح منها إلى رحاب اليثرب للمجموعة، يا عبد فكر يوم في الله، هلت ليالي، مولاى صلي، يا جمال النبي، يا عاشقين الحبيب النبي، بقيادة أحمد عبد الشكور.

جانب من ليالى رمضان، فيتو

جانب من ليالى رمضان، فيتو

ورشة عمل لفانوس رمضان

كما تضمنت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، أقيمت ورشة عمل لفانوس رمضان من طي الورق الألوان والبولي كريب والكانسون، تدريب الفنان ماريان مجدي.

جانب من ليالي رمضان، فيتو

جانب من ليالي رمضان، فيتو

استضافة نخبة من صفوة الأدباء

كما استضاف نادي أدب الإسماعيلية نخبة من صفوة الأدباء والشعراء بمحافظة الإسماعيلية تتزين المنصة بوجود باقة من الشعراء وهم جلال الجيزاوي والشاعر أحمد الجابري، والشاعر أشرف الكردى والشاعر سمير قاعود والأديب نجدي آمين.

جانب من ليالي رمضان، فيتو

جانب من ليالي رمضان، فيتو

حيث أدار الندوة الشاعر خالد صالح وفي حضور عدد من الأدباء والمثقفين وأعضاء مجلس إدارة نادي أدب الإسماعيلية.

وتضمنت الندوة إلقاء العديد من قصائد الشعر وخاصة القصائد الدينية والتي تناسب شهر رمضان وعقدت جلسة نقاشية تناولت ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العاشر من رمضان والقصص البطولية لأبناء القناة، إشراف أحمد طه مدير القصر.

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