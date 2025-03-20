الخميس 20 مارس 2025
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وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد أقسام مستشفى حميات التل الكبير (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية
وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد أقسام مستشفى حميات التل الكبير

 تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أقسام مستشفى حميات التل الكبير. 

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تنفيذ توجيهات وزير الصحة 

 يأتي ذلك استكمالًا لجولتها التفقدية للمنشآت الصحية بمركز ومدينة التل الكبير، وفي ذلك إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بضرورة المرور الميداني على المنشآت الصحية خلال شهر رمضان المبارك بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. 

 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

تفقد قسم الاستقبال 

 بدأت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولتها بتفقد قسم الاستقبال وتابعت دفاتر التردد وتواجد الفريق الطبي وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما اطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

متابعة انتظام سير العمل 

 وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انتظام سير العمل بعيادة العلاج الطبيعى وقسم الحضَّانات والذى يضم 16 حضّانة وتابعت تطور حالة الأطفال الصحية والبالغ عددهم 6 حالات مؤكدة على الإلتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي والجودة بالقسم. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

تفقد قسم العناية المركزة 

وتابعت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم العناية المركزة وراجعت مع الطبيب المناوب والتمريض عدد الحالات وجودة الخدمة المقدمة بالقسم وعدم وجود أي معوقات او نواقص فى الأدوية والمستلزمات. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

واستكملت الجولة بالمرور على مطبخ المستشفى للاطمئنان على جودة الوجبات وتنوعها ومطابقتها لمعايير الجودة والسلامة المطلوبة لحالة المرضى بالأقسام الداخلية للمستشفى.

وفى ختام الجولة إلتقت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بأحد مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى التل المركزي،ووجَّهت بالتنسيق مع أحد الأطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبي عليه وإزالة أسباب الشكوى. 

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور أحمد يوسف وكيل مستشفى حميات التل الكبير،الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة بالإسماعيلية.  

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