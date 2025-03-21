الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

احذر، مخالفات مرورية عقوبتها الحبس وغرامة 1500 جنيه، وهذه خطوات التصالح الفوري

المخالفات اون لاين،فيتو
المخالفات اون لاين،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، العقوبات المقررة من قبل قانون المرور وفقا للمادة  ( 75) علي المخالفين من قائدي السيارات والتي تصل إلي للحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه وخطوات وإجراءات التصالح فيها اون لاين، في التقرير التالي..

 

 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس وغرامة ١٥٠٠ جنيه.. تعرف عليها  ..

 

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

 

خطوات التصالح الفوري، في مخالفات المرور أن لاين..

 

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة- مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- يقوم الشخص باختيار «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- الضغط على اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- إدخال البيانات، والضغط على إجمالي المخالفات.

- بعد قيام الشخص بعمل الخطوات السابقة، ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

- طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه، وبعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

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