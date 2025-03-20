خدمات مرورية لتنفيذ أعمال محور محمد على فهمى ومحطة مياه أبو عقيل

تتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحور على فهمى والخاصة بمحطة مياه أبو عقيل.

ويستلزم تنفيذ تلك الأعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان.

وقال مصدر أمني: يجري ذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 20/3/2025 ولمدة 15 يومًا فقط، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال.



وأضاف: المرحلة الأولى تتضمن غلق كلي لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الاتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه مناطق المقطم.

وتابع: أما المرحلة الثانية، فتتضمن غلق كلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الاتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح كوبرى فى الاتجاه القادم مناطق المقطم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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