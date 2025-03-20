الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

فريق بحثي لكشف ملابسات سقوط شاب من شرفة مسكنه في الوراق

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من علو في الوراق،فيتو

يواصل رجال المباحث الجنائية  بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة وفاة شخص سقط من شرفة مسكنه بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق.

حيث يقوم فريق بحث يعمل على جمع  التحريات والمعلومات  من خلال فريق بحث ومناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة  الوراق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بسقوط شخص من علو ووفاته فى الحال، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة،

وبالتحريات المبدئية ومناقشة شهود العيان تبين  انتحار شخص  يبلغ من العمر 50 سنة، عامل، قفزًا من الطابق الرابع، ومصاب بكسور وكدمات وجروح متفرقة، وبعمل التحريات تبين سقوطه من علو ووفاته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب.


 

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