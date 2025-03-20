خطوات وإجراءات استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيًا

في إطار تسهيل الخدمات على المواطنين وتحويلها إلى الشكل الرقمي، أتاحت إدارات المرور في مختلف محافظات الجمهورية، إمكانية استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيًا.

وفي هذا التقرير، نرصد الخطوات والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للحصول على الرخصة البديلة.

خطوات استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيًا:

الدخول إلى بوابة المرور الإلكترونية:

يتوجب على صاحب الرخصة الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة المرور التابعة لمحافظته، والبحث عن خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

موافقة المالك على إصدار بدل فاقد:

يجب على صاحب الرخصة الموافقة على طلب إصدار بدل فاقد من خلال البوابة الإلكترونية.

إعداد مذكرة فقدان الرخصة:

يتعين على صاحب الرخصة التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة المختص لتحرير مذكرة تفيد بفقدان الرخصة.

الحصول على شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات):

يجب أن تكون شهادة براءة الذمة المرورية سارية المفعول، وتثبت عدم وجود مخالفات مرورية على صاحب الرخصة.

شروط استخراج بدل فاقد رخصة قيادة فوري:

أن تكون رخصة القيادة الأصلية سارية المفعول.

أن يكون صاحب الرخصة قد سدد جميع المخالفات المرورية المستحقة عليه.

تقديم طلب إلى قسم المرور التابع له.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

تقديم صورة من شهادة براءة الذمة المرورية.

تقديم شهادة طبية تثبت لياقة صاحب الرخصة الصحية للقيادة.

دفع الرسوم المقررة لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة.

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من وحدات المرور:

تقديم طلب إلى قسم المرور:

يتوجه صاحب الرخصة إلى قسم المرور التابع لمحل إقامته لتقديم طلب استخراج بدل فاقد.

إرفاق المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

صورة من شهادة براءة الذمة المرورية.

شهادة طبية تثبت اللياقة الصحية للقيادة.

دفع الرسوم المقررة:

يقوم صاحب الرخصة بدفع الرسوم المحددة لاستخراج الرخصة البديلة.

التأكد من حالة الرخصة:

يجب أن تكون الرخصة الأصلية سارية المفعول، وأن تكون رخصة قيادة وليست تصريحًا مؤقتًا.

يمكن الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة المرور بعد تقديمه.

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