الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

تحرير 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 41 ألفا و471 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و737 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص  14 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع.

 

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