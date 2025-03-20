وكيل أوقاف سوهاج يلتقي مديري الإدارات لمتابعة نظافة مساجد وصيانتها الدورية

عقد الدكتور محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اليوم اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري الإدارات، لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف المرور على المساجد لضمان انتظام العمل بها والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمصلين، كما أكد أهمية راحة ضيوف الرحمن من خلال توفير بيئة مناسبة لهم داخل المساجد، مع متابعة صلاة التهجد والاعتكاف وفقًا للضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة.

كما شدد أبوسعدة على نظافة المساجد وصيانتها الدورية، لضمان ظهورها بالمظهر اللائق الذي يعكس قدسيتها ويهيئ الأجواء الروحانية المناسبة للمصلين.

ووجه وكيل وزارة بضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات لرواد المساجد.

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