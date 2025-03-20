مياه الفيوم تعلن بدء سلسلة من الندوات وورش العمل التوعوية

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية عبر ندوات تثقيفية، وورش عمل، ومعارض فنية، إلى جانب عروض مسرحية تسلط الضوء على مخاطر الإسراف في المياه وتأثيره على البيئة والمجتمع.

صحتهم مستقبلهم

يذكر أنه قد عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا للجنة التنسيقية لمشروع “صحتهم مستقبلهم”، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بهدف نشر الوعي المائي في 250 مدرسة ابتدائية حكومية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حضر الاجتماع الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا عبد الرحمن يوسف، وكيل المديرية، وممثلي الجهات المعنية بالمشروع.

أهداف مشروع صحتهم مستقبلهم

يهدف إلى تعزيز الوعي المائي والبيئي الصحي لدى التلاميذ، من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية المياه النظيفة، والصرف الصحي الآمن، والسلوكيات الصحية السليمة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة، خاصة في المدارس والمناطق الريفية، ونشر الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة.

وقد تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة التوعوية، وتبني أساليب جديدة لضمان سهولة وصول الرسائل التوعوية إلى التلاميذ المستهدفين، والبالغ عددهم 262 ألف تلميذ خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود من المشروع ورسائله الستة.

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